Meio Ambiente 20/04/2022 09:10 www.mt.gov.br Cinco pessoas são presas por extração ilegal de minério na região do Cinturão Verde No local, os policiais encontraram uma pá carregadeira, um caminhão já carregado e outros dois aguardando para serem armazenados com o material extraído Cinco pessoas envolvidas em crime de extração ilegal de minério foram detidas pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (18.04), em ação da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), realizada na região do Cinturão Verde, em Cuiabá. Os policiais foram até a região para investigar a denúncia de que pessoas que estariam extraindo minério e cascalho sem autorização ou permissão dos órgãos competentes. No local, os policiais constataram a atividade ilícita, sendo encontradas na área uma pá carregadeira, um caminhão já carregado e outros dois aguardando para serem armazenados com o material extraído. Diante da situação de flagrante, o maquinário e os três caminhões foram apreendidos e as cinco pessoas que estavam no local foram conduzidas à Dema, onde após interrogadas, foram autuadas por crime ambiental.

