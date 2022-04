Meio Ambiente 25/04/2022 06:08 Polícia Militar prende homem por transporte ilegal de madeira em Feliz Natal Na ocorrência, um caminhão e uma carga com 15 toras de madeira foram apreendidos. Suspeito estava sem autorizações para transporte da carga de madeira A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem, de 18 anos, pelo crime de transporte ilegal de madeira, na cidade de Feliz Natal. Na ocorrência, registrada na noite de sexta-feira (22.04), um caminhão e uma carga com 15 toras de madeira foram apreendidos. Por volta de 22h10, a equipe do 4º Pelotão da PM, durante rondas pela região central da cidade, avistou um caminhão trafegando em alta velocidade. A viatura policial iniciou procedimento de acompanhamento com sinais sonoros e luminosos, realizando o procedimento de abordagem ao veículo e ao motorista. Em revista ao suspeito, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre a carga de madeira, o homem revelou que não portava nenhuma documentação para transporte daquela carga. O suspeito ainda revelou que teria buscado as madeiras próximo ao assentamento ENA e que não sabia o destino final da carga. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a Delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências cabíveis. O caminhão e a carga de 15 toras de madeira de essências diversas foram entregues à Polícia Judiciária Civil.

Voltar + Meio Ambiente