Meio Ambiente 29/04/2022 19:25 Batalhão Ambiental da PM resgata jiboia encontrada em encomenda nos Correios Policiais militares do Batalhão Ambiental resgataram uma jiboia que foi encontrada dentro de uma encomenda, em uma unidade dos Correios de Várzea Grande, na tarde desta quinta-feira (28.04). O animal silvestre foi encontrado durante o raio-x. Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 16h, a equipe do Batalhão Ambiental foi acionada por uma funcionária em uma unidade dos Correios, do bairro Jardim Vista Alegre. Segundo a denúncia, uma cobra viva foi encontrada em um recipiente após uma encomenda passar pelo raio-x. No local, os policiais identificaram que o animal silvestre se tratava de uma jiboia e na encomenda não havia sido localizado nenhum documento que autorizasse o transporte do animal. Diante dos fatos, a cobra foi resgatada e encaminhada para o recinto de animais silvestres do Batalhão Ambiental. A ocorrência foi registrada pela equipe e encaminhada para a Polícia Judiciária Civil.

