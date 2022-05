Meio Ambiente 09/05/2022 07:38 Lian Lucas, Centro América FM Incêndio criminoso alastrou rapidamente pela mata e quase atinge plantação de milho em Sorriso. Segundo Defesa Civil o incêndio foi provocado. MT está em período de Emergência Ambiental . Foto📸Defesa Civil No início da tarde desta sexta feira (06 ) Um incêndio de grandes proporções alastrou rapidamente e queimou uma mata e quase e por pouco não atingiu uma plantação de milho próximo ao bairro Jardim dos Ipês, em Sorriso. Segundo informações, repassadas para a Defesa Civil é de que alguém ateou fogo propositalmente no local. O responsável pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do município sargento Alberto dos Santos, a equipe esteve no local para dar apoio ao Corpo de Bombeiros que já se encontrava no local tentando combater as chamas. "Segundo um rapaz que estava aqui, este incêndio começou no meio do mato e foi provocado” .

O local não tem preparo nenhum contra incêndio e o fogo se alastrou rapidamente, pegou na mata e quase queima o milharal", informou o Sargento Santos . Um caminhão de uma fazenda vizinha ajudou no combate às chamas além de três caminhões pipa, os veículos do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, e da Secretaria de Obras auxiliaram os trabalhos para a contenção das chamas. Vale lembrar que o governo de Mato Grosso declarou situação de emergência ambiental entre os meses de maio e novembro, pelo risco de propagação de focos de incêndio em áreas rurais do estado. O estado também decretou o período proibitivo do fogo entre 1º de julho e 30 de outubro.

