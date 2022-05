Meio Ambiente 23/05/2022 15:14 14ª Caminhada na Natureza superou as expectativas da organização Foto: MT Esporte Realizada neste domingo (22), a Caminhada na Natureza mobilizou cerca de 1.500 pessoas, entre caminhantes e organização. Com dois percursos, visando atender todos os caminhantes. Após a cerimônia de abertura, um aquecimento com a coach Suzana Gouvêa e a largada da primeira turma, que seguia para os percursos Castanheira (8,1km) e Água (4,3km). Com 1.216 inscritos, o evento seguiu até as 12h com espaço kid, exposição de veículos antigos realizada pela AVAAF - Associação de Veículos Antigos de Alta Floresta. Um café da manhã e lanches, produtos da agricultura familiar da região, comercializados pelo SISCOS - Sistema de Comercialização Solidária. E o almoço, comercializado pelo CEEDA. Com sorteio de vários brindes no final da caminhada. Momentos que uniram famílias em atividade física no decorrer da caminhada. Mesmo sendo a 14ª edição, foram registrados muitos caminhantes que se inscreveram e participaram pela primeira vez, garantindo que voltam no próximo ano. “O evento superou as nossas expectativas, de público e presença, não teve nenhuma intercorrência, mostrando que estamos no caminho certo. Tivemos apenas 40 dias para organizar, o ano que vem, sabendo que poderemos ter o evento, vamos iniciar os preparativos mais cedo. Só tenho a agradecer a todos envolvidos, servidores municipais que não mediram esforços, entidades, patrocinadores, todos mesmo que garantiram que em tão pouco tempo pudéssemos tornar a Caminhada na Natureza possível neste ano”, apontou a diretora de turismo, Geiziana Nunes. Presente durante todo o evento, o prefeito Valdemar Gamba destacou o sucesso da Caminhada e a adesão da população. “Depois de dois anos de pandemia, a população ansiava pelo retorno das atividades e a Caminhada na Natureza é uma destas atividades que traz oportunidade de reunir famílias, amigos, de passar o dia de uma forma diferente, tendo contato com a natureza e aproveitar esse momento está de parabéns a equipe da gestão que proporciona estas opções para a nossa população”, pontuou Gamba.

