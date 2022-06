Meio Ambiente 07/06/2022 06:19 Redação I Nativa News Inscrições para brigadistas de Alta Floresta começam nesta terça-feira São 06 vagas temporárias, além de cadastro reserva. A inscrição é gratuita Foto: Divulgação A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, abriu as inscrições para contratação de brigadista contra incêndio para execução das atividades de prevenção e combate de foco de queimadas no município. São 06 vagas para contratação e mais cadastro de reserva. O candidato, ou candidata, deve ter entre 18 e 59 anos completos. A remuneração mensal será de R$ 2.165,47. Com Jornada de Trabalho de 40 horas semanais em horários, turnos e escalas definidos pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Corpo de Bombeiros Militar, através da 7ª CIBM –AF/MT. A convocação para contratação será efetivada conforme a necessidade de pessoal, sendo 4 meses no ano 2022 e 4 meses no ano 2023, com prazo previsto de julho à outubro de cada ano conforme a necessidade, obedecendo a ordem de classificação no processo seletivo. As inscrições, isentas de qualquer taxa, abertas entre os dias 07 e 22 de junho de 2022 e devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada no endereço Avenida Ariosto da Riva, nº 3009, centro, anexo a Ceplac, nos horários de 08:00 à 16:00. Com informações da assessoria da prefeitura de Alta Floresta. Veja mais detalhes no edital em anexo. download edital_seletivo_brigadista.pdf

Veja também sobre Alta Floresta - MT Inscrições brigadistas edital Seletivo Voltar + Meio Ambiente