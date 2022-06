Meio Ambiente 09/06/2022 09:42 Sinop: Batalhão Ambiental prende homem e apreende 129 quilos de pescado irregular Militares estavam em ronda próximo de uma usina quando foram informados de uma situação irregular em um pesqueiro na região Policiais militares do Batalhão Ambiental apreenderam, na noite desta terça-feira (07.06), 129 quilos de pescado irregular, em Sinop (480 km de Cuiabá). Na ação, um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante pelo crime de transporte e comércio de pesca proibida. Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 21h33, uma guarnição estava em ronda próximo a uma usina no município, quando foram informados de uma situação irregular em um pesqueiro na região. Rapidamente, os policiais se deslocaram para o local informado e se depararam com um motorista de um veículo modelo Fiat Uno, de cor prata. Durante revista, foram encontrados no porta malas do carro 129 quilos de pescado, da espécie "cachorra", sem a cabeça. Aos militares, o suspeito relatou que possuí carteira de pescador, mas que o documento estava vencido desde o último mês de abril. O homem, a carga e o veículo foram entregues à delegacia para registro do boletim de ocorrências e demais providências que o caso requer.

