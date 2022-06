Meio Ambiente 23/06/2022 07:56 Operação mira esquema de garimpo e extração de madeira em Aripuanã A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ibama e PRF, no âmbito da está atuando desde o começo do mês de junho, no âmbito da operação contínua Onipresente, no norte do estado de Mato Grosso na repressão da extração de madeira e garimpos clandestinos em terras indígenas. Na madrugada de ontem, quarta-feira 22/06, foram interrompidas as atividades de 15 caminhões carregados de madeira na Terra Indígena Aripuanã na região das aldeias Taquaral e Divisa além de 3 tratores e 3 motos. Esta é uma área muito extensa de desmatamento com estradas que vão de Aripuanã até Rondônia dentro da Terra Indígena. Calcula-se que todos os dias saem dessa área de desmatamento pelo menos 10 caminhões carregados de toras de alto valor. Ressalta-se que pela grande extensão a ser fiscalizadas as equipes conseguiram em apenas nesta madrugada realizar o equivalente à 10 dias de trabalho. Além da ação dessa madrugada nos dias anteriores equipes também atuaram nos seguintes locais: – Garimpo no Rio Roosevelt onde foram inutilizadas 6 balsas, 1 caminhão e 3 motos.

-Garimpo na Terra Indígena Aripuanã no ponto do Tamari inutilizados 6 motores e 1 Pá Carregadeira. Importante ressaltar que esse ano já foi realizada uma ação na mesma localidade que havia desmantelado o garimpo e agora, a ação reprimiu a tentativa do retorno da atividade garimpeira. Esse ponto também foi alvo da Op. Ato Reflexo que resultou na prisão de um servidor da Funai e um cacique que recebia 20% de todo ouro extraído da terra indígena.

– Fiscalização Terra Indígena Kayabi, Kaiapó, Zoró e no Parque Nacional do Xingu. A escolha das localidades fiscalizadas foi feita através de monitoramento via satélite no sistema Planet que é capaz de detectar desmatamentos em áreas tão pequenas quanto um quintal de uma casa. Dessa forma, foi possível uma ação assertiva e eficiente. Onipresente é uma operação contínua na qual atuam em conjunto a Polícia Federal e Ibama pertencente ao programa Guardiões do Bioma, do Governo Federal.

