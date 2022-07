Meio Ambiente

A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ibama, realizou neste fim de semana, sábado e domingo, 9 e 10 de julho, a quarta ação na Terra Indígena Aripuanã na região do Taquaral com finalidade de combater a crimes ambientais principalmente, atividade de extração ilegal de madeira que é muita intensa nessa área. Nessa quarta fase foram encontrados 9 caminhões, 5 reboques, 1 trator e 3 motos.

Durante a realização da terceira fase, no dia 22/06, foram interrompidas, em um único dia, as atividades de 15 caminhões carregados, 3 tratores e 3 motos. Na terceira fase a Polícia Federal contou também com apoio da Funai e Polícia Rodoviária Federal.

Calcula-se que diariamente saem dessa área de desmatamento no mínimo 10 caminhões carregados de toras de alto valor.

Nas duas primeiras fases foram realizadas visitas de reconhecimento e inteligência policial para definições de estratégias para ampla cobertura da região das Terras Indígenas nos municípios de Juína, Aripuanã e Brasnorte, bem como no Parque Nacional do Xingu em Feliz Natal.

As atividades no norte do estado visam primeiramente cessar as ações criminosas e obtenção de provas para instrução de inquéritos policiais.

A escolha dessa metodologia de trabalho foi necessária devido à velocidade do desmatamento com fluxo diário de caminhões que saem das Terras Indígenas carregados com madeira de alto valor comercial causando dano ambiental de ampla magnitude.

Devido à constatação da vultosa atividade madeireira ilegal através das ações de inteligência policial e monitoramento via satélite no sistema Planet, a Polícia Federal intensificará ainda mais as ações de combate aos crimes ambientais.

Onipresente é uma operação conjunta entre Polícia Federal e Ibama, com pertencente ao programa Guardiões do Bioma, do Governo Federal.

Veja vídeo: