Atores em prol do meio ambiente formaram um Comitê Multissetorial, com objetivo de elaborar o Programa de Restauro do município de Querência, ao Nordeste de Mato Grosso. A reunião foi promovida pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Reforma Agrária de Querência.

A formação do Comitê Multissetorial de restauro faz parte dos objetivos do projeto do IPAM chamado "Agroflorestas de Querência: restauração produtiva para fortalecer cadeias produtivas sustentáveis da Agricultura Familiar”. A iniciativa faz parte da chamada de projetos do REM MT, por meio de seu Subprograma Agricultura Familiar e de Povos e Comunidades Tradicionais (AFCPTs/REM-MT).

Importância do Comitê

Richard Smith, engenheiro sanitarista e ambiental e coordenador regional do IPAM em Mato Grosso, detalha que a formação do comitê é fundamental para o projeto apoiado pelo REM MT alcançar seus objetivos na região, que é o restauro de áreas de preservação, por meio de uma agricultura familiar produtiva, que promova a geração de renda aos assentados.

“Esse comitê multissetorial foi designado para elaboração do Programa Municipal de Restauro de Querência. Trata-se de um município com forte produção de soja, de grãos em geral, e um pouco de pecuária. Dessa forma, o Programa vem no sentido de, primeiro: realizar um mapeamento dos passivos ambientais, em todo município, incluindo os produtores pequenos, médios e grandes; e num segundo momento, iniciar com ações de recuperação através das mudas que estão sendo produzidas no viveiro municipal”, explicou Smith, que também é o coordenador do projeto Agroflorestas de Querência.

Ele destaca também que uma das principais estratégias é fortalecer o viveiro municipal para que ele chegue, num período de curto a médio prazo, com a produção média de 300 mil mudas ao ano. “Faz parte do projeto algumas ações estruturantes, que são a reforma do viveiro e a compra de insumos para o aumento da produção, tanto em termos de diversidade quanto em termos de quantidade”.

A formação do comitê ocorreu na última quarta-feira (03.08), e, ainda em outubro deste, será promovida uma apresentação pública dos passivos ambientais mapeados pelo grupo, bem como o plano para restaurar essas áreas da região amazônica.

Restauro Produtivo

Com essas mudas, o restauro irá começar nas pequenas propriedades, com focos nas Áreas de Preservação Permanentes (APPs) de beiras de rio e de nascentes. Em seguida, a meta é estender essa regularização ambiental - de acordo com Código Florestal brasileiro - para todo município de Querência. Essas áreas serão mapeadas pelo Comitê Intersetorial do Programa de Restauro.

“É importante dizer também que nas ações de restauro ambiental que serão conduzidas nos lotes da agricultura familiar, será utilizada a técnica do restauro produtivo, ou seja: além da recuperação ambiental, será promovida a geração de renda por meio de espécies que forneçam produtos de viabilidade comercial, a exemplo da fruticultura, sempre priorizando as espécies nativas, que podem ser de interesse dos produtores. Na região, por exemplo, tempos o Pequi e tantas outras espécies que pretendemos desenvolver com os sistemas agroflorestais”, ressaltou Smith.

Redução das emissões: o grande objetivo do REM MT

Os lotes da agricultura familiar mencionados pelo coordenador do IPAM fazem parte do projeto Agroflorestas de Querência, que é financiado pelo REM MT, por meio do Subprograma AFPCTs.

“São quatro assentamentos onde a gente tem famílias beneficiadas pelo Programa REM. E vale destacar que as ações de restauro são importantes também, porque têm a capacidade de sequestrar o carbono que está na atmosfera e levar esse carbono para o solo e para a constituição dessas sementes que serão plantadas nos assentamentos. São fatores importantes para reduzir as emissões de CO2, que é o grande objetivo do Programa REM”, aponta Smith.