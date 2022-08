A Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Alta Floresta, Gercilene Meira Leite, está participando do 24º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – ENCOB, em Foz do Iguaçu (PR). Também estão presentes no encontro a professora Solange Arrolho representante da UNEMAT, Viviane Mendonça representante da SEMA-MT e Ivonete Jacques representando o município de Carlinda.

Todas são membros do Comitê de Bacias Hidrográficas dos afluentes da margem esquerda do baixo Teles Pires (CBH A4). Esta edição do encontro tem como tema: “Gestão da água; Responsabilidade de todos”. O encontro começou no dia 22 e será encerrada nesta sexta-feira, dia 26 de agosto.

O encontro aborda assuntos como: mudanças climáticas, eventos críticos e resiliência, uso racional, reuso e inovação, planejamento, regulação e financiamento, boas práticas, gestão participativa e engajamento, enfatizando que a gestão das águas é responsabilidade de todos.

Nesta quinta-feira (25.08), a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gercilene Meira Leite, apresentou no espaço dos cases o caso de sucesso do município de Alta Floresta destacando os programas e projetos na gestão dos recursos hídricos do município e destacou a importância das parcerias institucionais no desenvolvimento de uma agenda ambiental com ação local para o desenvolvimento sustentável do município.

“A participação do município de Alta Floresta neste encontro é de extrema importância, pois temos colocado em prática uma agenda ambiental na preservação e manutenção dos nossos recursos hídricos, que são ferramentas essenciais para a garantia de água, tanto para a dessedentação humana como para a produção de alimentos. O evento, em Foz do Iguaçu, é uma grande oportunidade de representar o município de Alta Floresta como também debater trocar experiências em prol da conservação de nossas águas que é um bem coletivo e necessário para a presente e futura gerações”, frisou a secretária Gercilene Leite.