Meio Ambiente

Conforme a nova portaria, a pesca passa a ser proibida a partir de 5 de dezembro deste ano. Porém, a captura do peixe já estará proibida desde 1º de novembro, quando inicia a piracema.

“Aqui no Pantanal o nosso rio ele é tão extenso. Ele não está na escassez. Diferente de outras cidades do Brasil, que realmente, né, os rios estão morrendo. Então, nessas regiões realmente está tendo a escassez do pintado. Mas aqui, pra nós, não", disse a presidente da Colônia de Pescadores, Luciene de Lima

"Outro problema que prejudica as populações de surubim é a contaminação genética, que pode ocorrer em virtude da soltura ou escape de híbridos. Um dos híbridos mais comuns é a mistura do surubim com a espécie congênere cachara, Pseudoplatystoma reticulatum, gerando o que se conhece nas pisciculturas como o peixe “ponto-e-vírgula” por conta do padrão de pintas (do surubim pintado) e faixas (que vem da cachara, mais 'tigrada'), explica Luciana Carvalho Crema, coordenadora do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental do ICMBio.