A cidade de Cuiabá (MT) recebe, durante o mês de setembro, uma exposição do projeto Pantanal+10, que está documentando a região pelo período de uma década. No primeiro dia, 13/9, às 19 horas, haverá o lançamento do livro "Céu e Inferno em Terras Alagadas" e a exibição documentário em curta-metragem "Fogo e Fé". O projeto é idealizado pelo fotógrafo José Medeiros e conta com a Belgo Bekaert, referência no mercado brasileiro de arames, como patrocinadora de sua primeira etapa, que documentou o Pantanal nos últimos dois anos.

A exposição estará aberta ao público de segunda a sábado, das 14h às 20h, no Palco Cultural do Goiabeiras Shopping (Avenida Jose Monteiro de Figueiredo, 500, no bairro Duque de Caxias), e será composta de séries fotográficas em tamanhos variados e instalações expográficas. No evento de abertura, em 13 de setembro, também haverá performance provocativa de José Medeiros com a participação especial de artistas e atores mato-grossenses.

De acordo com Guilherme Vianna, gerente de negócios da Belgo Bekaert, apoiar projetos como o Pantanal+10 é reafirmar o compromisso da empresa com a valorização dos tesouros naturais do Brasil. "Contribuir para a convivência saudável da fauna, flora e do homem é essencial, pois isso não apenas viabiliza a produção responsável e consciente, que alimenta milhares de famílias, mas promove o cuidado ao meio ambiente, de olho na preservação da vida e do benefício das futuras gerações."

