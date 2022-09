Meio Ambiente

Propriedades rurais da região também são fiscalizadas pelos militares

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso realiza o combate ao incêndio que atinge o Parque Estadual Cristalino II, em Novo Mundo (a 785 km de Cuiabá). Com o reforço enviado na segunda-feira (13), são cinco equipes de bombeiros na região, além do apoio de uma Brigada Estadual Mista de Nova Bandeirantes e uma Brigada Municipal Mista de Nova Monte Verde.

“Os militares realizam o combate no local, enquanto remotamente o Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá, faz o monitoramento da região via satélite e traça estratégias em conjunto da Sala Descentralizada de Alta Floresta”, afirma a comandante do BEA, tenente-coronel Jusciery Rodrigues.

A comandante explica que o parque possui mata fechada e terreno montanhoso, o que dificulta as ações, mas as equipes trabalham no combate direto das chamas com sopradores e mochilas costais. Também foi realizada a construção de aceiros preventivos com apoio de máquinas de fazendeiros e moradores da região. O uso de uma aeronave está sendo estudado.

O Corpo de Bombeiros já realiza fiscalizações e autua proprietários da região, tendo em vista que o incêndio iniciado na última sexta-feira (9) tem origem em propriedades privadas, conforme estudo realizado pelo BEA a partir da dinâmica do fogo apontada por imagens de satélite.