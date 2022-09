Polícia investiga a causa do fogo, mas há suspeita do envolvimento de uma aeroneave. Local é uma das mais importantes áreas de preservação da Amazônia

Há um mês, o fogo segue consumindo o Parque Estadual Cristalino II, considerado uma das mais importantes áreas de preservação da Amazônia. A área fica em Novo Mundo, a 791 km de Cuiabá. Bombeiros, brigadistas, pesquisadores e voluntários atuam no combate às chamas e na luta pela preservação das espécies que vivem naquela região.

A causa do incêndio, segundo o delegado de Guarantã do Norte, Lucas Lélis, podem estar relacionadas ao pouso de uma aeronave no local. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) recebeu um alerta de desmatamento na área, conforme o delegado. Com isso, as equipes foram ao local.

As chamas tiveram início no dia 13 de agosto e, desde então, o combate ao fogo segue sendo realizado. Além de contar, também, com monitoramento por satélites pela Sala de Situação Descentralizada de Alta Floresta, a 800 km da capital. O Batalhão de Emergências Ambientais também orientam as equipes em campo.

Dos 118 mil hectares da unidade de conservação, mais de 6 mil já foram consumidos pelas chamas, segundo a Fundação Ecológica Cristalino (FEC). Uma equipe de brigadistas atua na parte sudoeste do parque para evitar que uma trilha seja atingida pelo incêndio. O caminho dá acesso aos pesquisadores da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) envolvidos em trabalhos de preservação da biodiversidade.

"Os brigadistas estão protegidos com roupas especiais para combate a incêndios, luvas, capacetes, óculos protetores, perneiras de couro, abafadores, bomba costal, contêineres com água, rádios amadores e uma caminhonete para transporte. Na terça-feira, 13, o grupo encontrou sete integrantes do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, que estavam atuando a oeste da unidade de conservação", informou a fundação.