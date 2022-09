Meio Ambiente

Em Alta Floresta, a ação no dia 17 de setembro reuniu 155 pessoas e foram recolhidas cerca de 2 toneladas de lixo. “Não se trata apenas de mutirões de limpezas, mas é uma rede forte e única de agentes que compartilham a visão de um mundo livre de resíduos”, afirmou o coordenador do Programa Adote uma Nascente, José Alesando.

O ato de limpeza é mantido constantemente pelos padrinhos e adotantes de 14 nascentes, o Dia Mundial da Limpeza envolveu todos os padrinhos e adotantes, para o ato simbólico, conforme Alesando, algumas áreas de nascente que participaram pela primeira, estavam com muito material jogado com máquina de lavar, colchão, entre outros, materiais que foram recolhidos e devidamente descartados.

A ação envolve ainda os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e o Comitê da Bacia Hidrográfica da Margem Esquerda do Baixo Teles Pires, que foi parceiro em todas as 14 áreas do programa Adote uma Nascente e encampou uma área no Córrego do Papai Noel coordenado pela Professora Solange Arrolho.

Mais do que um dia de limpeza, a ação no município visa adquirir novos hábitos diários, é uma forma de ser engajado o ano todo. Comece a separar o seu lixo e descartá-lo corretamente de acordo com o tipo de resíduo, além disso repense seu consumo e tente evitar embalagens e a consequente geração de mais lixo.

Sobre o Dia Mundial da Limpeza

O movimento teve início em 2008, na Estônia, quando cerca de 50 milhões de pessoas se uniram para limpar suas cidades, rios e comunidades. O país foi limpo em apenas cinco horas e a ação foi nomeada Lets do It (Vamos fazer isso!). Com a adesão crescente de outros países, o evento foi rebatizado com o nome Dia Mundial da Limpeza. No Brasil, mais de 1,2 mil cidades já registraram participação.

A gestão pública agradece todos envolvidos, padrinhos, adotantes e voluntários.