Na última quarta-feira (21), dia da árvore, a prefeitura por meio da secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizou a assinatura do termo de compromisso do Programa Adote uma Nascente, celebrando a adoção da 15ª nascente do programa.

A nascente adotada está em uma Área de Preservação Permanente (APP) no bairro Jardim Ipiranga. A ação de recuperação da área Saracura II - Córrego Ipiranga, é apadrinhada pelo CEARPA - Conselho Estadual das Associações das Revendas de Produtos Agropecuários, e adotada pela Escola Estadual Dom Bosco.

“Quando falamos de meio ambiente, não falamos da árvore isolada, o meio ambiente é um fator primordial para o bem estar do ser humano, o bem estar da coletividade e hoje aqui é uma ação efetiva pra recuperação dessa área que nós denominamos Saracura II, essa área de APP que a gente vai estar no envolvimento com os padrinhos e adotantes nos próximos três anos, que poderá ser prorrogado por mais três e assim sucessivamente”, apontou a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gercilene Meira.

Na ocasião, foram plantadas algumas mudas na área e a secretária pede que os cuidados sejam de todos, não apenas de poder público e padrinhos e adotantes de áreas. “Convido toda a população pra ajudar nessa coletividade da preservação do meio ambiente, porque o meio ambiente é direito de todos e dever de todos também cuidar. Então venha junto com a secretaria de meio ambiente fazer essas ações”.