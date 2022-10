Meio Ambiente

A Polícia Federal, em ação conjunta com ICMbio, realizou fiscalizações na Área de Proteção Ambiental (APA) da Floresta Nacional do Araripe, na última quinta-feira (06/10).

Na ação, foi constatado o desmatamento ilegal de 23 hectares em uma propriedade localizada dentro da APA da Floreta Nacional do Araripe, no município do Crato, onde foram realizados outros procedimentos administrativos, como notificação e multa.

As investigações começaram com a identificação do desmatamento/queimada através do sistema de imagens de satélite de alta resolução, por Policiais Federais.

Essa é a segunda ação da Polícia Federal em menos de 15 dias na Floresta Nacional do Araripe, a primeira floresta nacional a ser criada em território brasileiro.

A Polícia Federal continuará as investigações para subsídio das demais medidas penais cabíveis.