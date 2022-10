Entidades não governamentais e setores de usuários de água devem entregar a documentação até 21 de outubro

Entidades não governamentais e setores de usuários de água interessados em compor o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (Cehidro) para o biênio 2023/2024 devem entregar a ficha de inscrição e documentos até as 17h, do dia 21 de outubro de 2022, na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), em Cuiabá, ou encaminhar ao email [email protected]

Os documentos exigidos para participação podem ser acessados pelo edital Nº 01, de 07 de outubro de 2022, publicado em Diário Oficial no dia 10 de outubro. O resultado será publicado dia 25 de outubro, cabendo recurso até as 17h de 27 de outubro.

A audiência pública para eleger os representantes das Organizações não Governamentais e dos setores de usuários de água ocorrerá no dia 07 de novembro de 2022 na Sema. Serão escolhidos 2 representantes de Organizações Não Governamentais.

Entre os usuários de água serão: 1 representante do setor de Abastecimento/Saneamento; 1 representante do setor de Pesca; 1 representante do setor de Turismo e lazer; 1 representante do setor de Hidrovia; 1 representante do setor de Aquicultura; 1 representante do setor de Irrigantes; 1 representante do setor de Mineração; 2 representantes do setor de Serviços/uso doméstico.

A ficha de inscrição e demais informações do processo podem ser acessadas no edital.

Cehidro

O Cehidro é um órgão colegiado integrante do Sistema Estadual de Recursos Hídricos que reúne órgãos governamentais e organização civil, na forma de usuários, e que tem como meta discutir a gestão dos recursos hídricos no Estado para otimizar a sua utilização e também evitar o surgimento de conflitos futuros.

*Supervisão de Renata Prata