Meio Ambiente

Segundo o Ibama, os fiscais do órgão fizeram análises do Sistema de Controle de Produtos Florestais (Sisflora), onde foram encontradas irregularidades. O empresário “esquentava” as madeiras para vender o material para fora de Mato Grosso.

Ainda segundo o Ibama, após identificação das espécies de madeira no pátio do empreendimento, foi constatado que havia mais madeira virtual do que poderia ser utilizada para a emissão dos documentos ilegais.

A empresa foi embargada e multada, juntamente com o proprietário, em mais de R$ 554 mil. Uma outra serraria do mesmo dono, já havia sido multada e embargada durante a Operação Maravalha III, em dezembro de 2021, mas liberada por decisão da Justiça.

O proprietário da empresa, alvo da operação, foi preso em flagrante por falsidade ideológica e crime ambiental, e conduzido à Delegacia da Polícia Judiciária Civil.

Operação foi executada pelo Ibama. — Foto: Divulgação

A operação