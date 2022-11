Secretária Mauren Lazzaretti foi a primeira entrevistada do programa MT Conectado, novo podcast do Governo do Estado

O Governo do Estado participa, na próxima semana, da maior conferência sobre mudanças climáticas do mundo, a COP-27, com a missão de demonstrar que Mato Grosso é o Estado que mais produz e que mais preserva seu ecossistema. A informação é da secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, divulgada nesta terça-feira (1º.11), na estreia do podcast MT Conectado.

“Temos que mostrar ao mundo que a nossa produção tem compromisso com a conservação. Que o Estado de Mato Grosso tem áreas protegidas, áreas indígenas e unidades de conservação, e que, ainda assim, é um dos que mais produz”, destacou a secretária.

De acordo com Mauren, uma das principais agendas mundiais pós-pandemia é a garantia da segurança alimentar da população, ao mesmo tempo em que se agrega a sustentabilidade. Nesse quesito, ressalta, Mato Grosso tem sido referência.

“Causa espanto na comunidade internacional quando nós mostramos que Mato Grosso tem 62% do seu território preservado. Se fôssemos um país seríamos o quarto maior produtor de alimento do mundo, sendo que, destes 62%, 22% da área são preservados por produtores rurais. Então, a nossa produção também fomenta a preservação e a conservação dos recursos naturais”, afirmou, acrescentando que “nós defendemos um Mato Grosso que conserva e um Mato Grosso que produz”.

Durante o podcast, a secretária ainda tratou de temas como energias renováveis, o programa Carbono Neutro, lançado pelo Governo de Mato Grosso na COP-26, e a segunda fase do Programa REM Mato Grosso (REDD para Pioneiros, pela sigla em Inglês), que prevê a neutralização das emissões de carbono até 2035.

