Meio Ambiente

A cantora não gostou nenhum pouco de ver o nome do marido envolvido em polêmicas nas redes sociais

O dia foi tenso para a rainha do rebolado, Gretchen. Envolvida em mais uma polêmica na web, a cantora teve que usar as redes sociais nesta terça-feira (1) para rebater o boato de que o marido, o saxofonista Esdras de Souza, seria gay. No instagram, ela ironizou a situação e disse que está muito 'satisfeita' com o marido.

No stories gravados no perfil no Instagram, Gretchen comentou de maneira bem irônica o boato sobre a sexualidade do marido:

“Tem gente preocupada dizendo que ele (Esdras) é gay, que ele queima, que ele não queima, se ele queima ou não queima isso é problema dele! Não é nem meu que sou mulher dele! Problema é dele! E se queimasse qual é o problema? É cada coisa gente, vocês não têm o que fazer?!”, disse a cantora.

A rainha do rebolado também questionou se os internautas não teriam outros assuntos mais importantes para se preocupar e afirmou que a vida sexual com o marido está melhor do que nunca.

“Quase explodindo o país e vocês preocupados se meu marido queima ou não queima. Ele deve incomodar você né? Doida pra saber se ele queima. Uma coisa eu posso dizer, estou satisfeita. O negócio é babado! Funciona como ninguém. Olha a pele da pessoa, nunca esteve tão bem, então deixe para lá se ele queima ou não”, disparou.