Militares receberam alertas de desmatamento, via satélite, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), na região de Marcelândia

Dois tratores, 4 motosserras e duas espingardas foram apreendidas em uma propriedade rural, localizada no município de Marcelândia (641 km de Cuiabá), pelos Policiais Militares do Batalhão Ambiental, durante a Operação Guardiões do Bioma, deflagrada na segunda-feira (07).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os militares do Batalhão Ambiental, da Cavalaria e da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Esfap) receberam alertas de desmatamento, via satélite, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) na região. Na ação, foi aplicado multa no valor de R$ 28,3 milhões aos envolvidos na prática criminosa.

Durante as inspeções às áreas degradadas ilegalmente, foram constatadas extrações irregulares de madeira, com uso de motosserra e tratores pneumáticos, e localizadas armas de fogo e munições. Em uma área, os militares identificaram a execução de pesquisa de extração de minérios - garimpo - onde as áreas degradadas foram embargadas.

Os maquinários sem condições de serem retirados dos locais de exploração ilegal foram destruídos. Já os equipamentos em condições de serem retirados foram apreendidos e tomadas as medidas administrativas e criminais necessárias.

Durante varredura, nenhum suspeito foi identificado. Os veículos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.