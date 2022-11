Meio Ambiente

Policiais militares do 19º Batalhão apreenderam, na manhã desta terça-feira (15.11), 788,89 quilos de pescado irregular, no bairro Jardim Aeroporto, na MT-358, no município de Tangará da Serra. Durante ação, os militares prenderam um homem de 53 anos por crime ambiental e transporte proveniente de pesca proibida.

Os policiais receberam informações de que um homem, conduzindo uma Toyota Hilux, cinza, saiu de Nova Olímpia em direção a Tangará da Serra com o veículo supostamente carregado com pescado irregular.

Rapidamente, os policiais iniciaram diligência pela região e montaram uma barreira em frente à Unemat, momento em que identificaram um carro com as mesmas características apontadas na denúncia passando pelo local.

Os militares, então, iniciaram uma varredura veicular e encontraram a carga em diversas embalagens. O motorista não disse a origem e destino do pescado. Com ele, também foram apreendidos uma balança e R$ 3.761 em espécie.