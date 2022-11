Uma jaguatirica, resgatada em agosto deste ano, no município de Denise (218 km distante de Cuiabá), pela Diretoria de Unidade Desconcentrada (DUD) de Tangará da Serra, recebeu cuidados veterinários após ser atropelada e foi devolvida à natureza no último dia 22 de novembro.

O animal recebeu tratamento especializado, por três meses, em uma das clínicas credenciadas junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT). Foram realizados exames de imagem e de sangue, cuidados intensivos com medicamentos e controle da dor. Não houve fratura ou outra complicação que impedisse sua soltura. O tratamento foi acompanhado pela gerência de Fauna Silvestre da Sema-MT.

Um microchip foi implantado no dorso do animal, sob a pele, no mesmo local feito em animais de estimação, explica o veterinário e gerente de Fauna Silvestre da Sema-MT, Fernando Siqueira. Este monitoramento serve para identificar o animal com um leitor de microchip, em caso de captura futura.

A soltura foi realizada pela DUD de Tangará da Serra em área próxima em que o animal foi encontrado, após estar totalmente apto a retornar ao habitat natural.

A clínica veterinária Anjo da Guarda, localizada em Várzea Grande, realizou o tratamento. Ela é uma das quatro clínicas credenciadas para o cuidado veterinário da fauna silvestre. O Governo de Mato Grosso investe neste ano R$ 800 mil para esta ação, com recursos previstos no Plano Estadual de Combate ao Desmatamento Ilegal e Incêndios Florestais.