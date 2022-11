Ator e músico restaurou sua relação com o Pantanal ao estrelar novela e decidiu ampliar seus esforços de conscientização sobre o bioma

No Dia Nacional da Onça-pintada (29/11), data que reforça a importância do maior felino das Américas e um dos maiores símbolos da fauna brasileira, o WWF-Brasil anuncia Gabriel Sater como seu mais novo embaixador.



"Fiquei lisonjeado com o convite para embaixador do WWF-Brasil, pois considero de extrema importância defender o meio ambiente e tudo que nos proporciona. Tento fazer o máximo que posso dentro da minha casa, nos lugares que frequento e influenciar pessoas de forma positiva para essa luta. Acredito que essa será uma oportunidade de ampliar ainda mais o alcance dos meus esforços na conscientização", diz o ator e músico.



Neste vídeo, Gabriel comenta seu apoio à causa ambiental.

Gabriel Sater se une ao time de embaixadores do WWF-Brasil que inclui o influenciador Kaique Brito, a professora, educadora e ativista Keilla Villa Flor, a comunicadora e ativista indígena Alice Pataxó e Chico Bento, personagem da Mauricio de Sousa Produções. Grupo que já assumiu o papel de agente de transformação do atual cenário e, ao emprestar sua voz e imagem para a causa socioambiental, ajuda a transmitir uma mensagem de respeito pela natureza, a conscientizar sobre a importância de proteger e restaurar o meio ambiente, além de inspirar e engajar a sociedade nessa luta.



Nascido em São Paulo, mas criado em Campo Grande (MS), Sater tem profunda relação com o Pantanal, um dos biomas que abriga a onça-pintada, espécie que por estar no topo da cadeia alimentar e necessitar de grandes áreas preservadas para sobreviver é indicadora de qualidade ambiental.

A destruição de seus habitats naturais, aliada à caça predatória e atropelamentos em regiões que florestas e ecossistemas são cortados por estradas, fazem com que as populações de onça-pintada venham sendo severamente reduzidas.

Originalmente encontrada em todos os biomas terrestres do Brasil, a onça-pintada já foi extinta nos Pampas e, além do Pantanal, atualmente ocorre na Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, sendo classificada pela IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza) e pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) como espécie vulnerável.



Pantanal, a novela e o bioma

As paisagens únicas e fascinantes do Pantanal voltaram a ficar em evidência nacional com a nova versão da novela "Pantanal", exibida na TV Globo de março a outubro.



Gabriel Sater deu vida ao personagem Xeréu Trindade, um violeiro que virou peão e tem um pacto com o diabo. Na primeira versão da novela, exibida em 1990 na TV Manchete, o papel foi do pai de Gabriel, o violeiro Almir Sater.

"Participar da novela me ajudou a restaurar minha conexão com o Pantanal e, pelos próximos anos, quero restaurar minha relação com todos os biomas do Brasil. Precisamos olhar com mais seriedade os pedidos de socorro que a natureza já tem nos demonstrado", afirma o novo embaixador do WWF-Brasil.

Pelo grande valor ecológico, econômico e social para toda a humanidade, em 2000, a ONU (Organização das Nações Unidas) concedeu ao Pantanal os títulos de Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera.

Com rica biodiversidade, o bioma abriga 4.700 espécies entre animais e plantas. É também conhecido como "Reino das Águas", pois é a maior área úmida continental da Terra -fundamental para regular o clima do planeta-, e seus rios são responsáveis por fornecer água doce para diversas cidades, comunidades locais e fazendeiros. Apesar de tanta água, até 2020, teve 23% da sua área total devastada especialmente pelo fogo.