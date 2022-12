A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (12), a Operação Alfeu VIII, que visa combater crimes contra o meio ambiente e contra o patrimônio da União na região da Terra Indígena do Sararé, próximo à cidade de Pontes e Lacerda.

Foram inutilizadas 02 retroescavadeiras e 04 motores utilizados no garimpo ilegal da região do Rio Sararé, segundo informações da Polícia Federal. A Terra Indígena é bastante conhecida pela intensa atividade de extração ilegal de minério, o que exige atuação da Polícia Federal tanto de forma investigativa quanto em ações ostensivas.

A Operação conta com a cooperação de órgãos de segurança pública e de fiscalização, tais como a Força Nacional de Segurança – FNS, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Fundação Nacional do Índio (Funai).

A deflagração tem por objetivo a paralisação da atividade criminosa através da retirada ou inutilização dos maquinários utilizados na extração ilegal de minério quando não é possível ou viável sua remoção.

Segundo a PF, “a destruição dos maquinários garante a desaceleração do desmatamento decorrente da atividade garimpeira e descapitalizar os financiadores da atividade ilegal, haja vista o elevado valor a elas agregado”.