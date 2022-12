O animal macho e jovem foi resgatado em Sorriso em julho pelo Corpo de Bombeiros

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) devolveu, uma jaguatirica para o seu habitat natural. O animal foi resgatado em Sorriso em julho deste ano e estava internada no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, onde ficou durante 6 meses em tratamento.

A jaguatirica, um macho, jovem e pesando 13,2 kg, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que o entregou à Diretoria de Unidade Desconcentrada da Sema em Sinop. A equipe técnica da Coordenadoria de Fauna e Recursos Pesqueiros da Secretaria buscou o animal e o encaminhou para a UFMT para exames necessários.

Os exames apontaram uma fratura em ramo mandibular esquerdo, com início imediato do tratamento clínico. No fim de novembro, ao passar por uma nova tomografia de crânio, foi constatado que a fratura estava cicatrizada e o animal estava pronto para a cirurgia de retirada de placa e cerclagem.

Ao receber alta clínica, a jaguatirica estava apta para soltura imediata, após a equipe de médicos veterinários da UFMT verificarem que o animal se encontrava com comportamento agressivo frente a humanos e com habilidade de caça preservada sem prejuízo de locomoção.

A reintrodução na natureza foi feita pela equipe da Coordenadoria de Fauna e Recursos Pesqueiros em uma região de cerrado fechado, com presença de água e distante do tráfego de veículo.