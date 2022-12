Ações foram realizadas nos municípios de Sinop, Cláudia e Matupá durante toda a semana

Com foco no combate a crimes ambientais, em especial o desmatamento ilegal de florestas, foi deflagrada pelas Forças de Segurança e Órgãos Ambientais, na última semana na região norte do estado. Os trabalhos foram realizados nos municípios de Sinop, Matupá e Cláudia

A operação conjunta é realizada por equipes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema), e Polícia Militar, por meio do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Durante os dias de trabalhos na região, foram apreendidos dois tratores utilizados na prática de crimes ambientais. Os veículos estavam escondidos na mata, nas áreas que estavam sendo alvo de desmatamento. A delegada titular da Dema, Liliane Murata, destaca que ações como esta fazem parte do plano operacional da delegacia de combate a crimes ambientais em todo estado de Mato Grosso.

“O nosso estado tem uma riqueza de recursos ambientais enorme e ações como esta são fundamentais para garantir a preservação do meio ambiente em território tão extenso como é o de Mato Grosso”, destacou a delegada.