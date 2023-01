A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) iniciou a implantação do novo Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora) 2.0, que possibilitará a implementação efetiva da cadeia de custódia em Mato Grosso, e rastreamento do produto florestal desde a extração da madeira, até a destinação final.

A cadeia de custódia vai trazer segurança, controle e monitoramento do volume autorizado na exploração florestal e o volume efetivo transportado. A madeira passa a ter rastreabilidade, e chega ao consumidor final com a garantia de que foi retirada de forma legal da natureza.

Conforme a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, o sistema representa um avanço na performance, eficiência e segurança. “Os produtos mato-grossenses que terão a rastreabilidade reconhecida pela Sema terão mais confiabilidade, garantia de origem e acesso a mercados exigentes. Esta é uma melhoria que beneficia mais uma vez quem empreende de forma legal em Mato Grosso, e toda a sociedade”, avalia.

Com o novo sistema, o controle passa a ser feito de árvore em árvore, com inserção de novos dados detalhados e precisos, com o volume real de madeira. Na versão anterior do sistema, o Sisflora 1.0, o acompanhamento era feito a partir do inventário florestal, com volumes estimados de madeira a ser explorada.

Outra vantagem será a possibilidade de auditoria no próprio sistema, que melhora a disposição das informações e permite acesso aos órgãos de Controle. A inserção das informações no sistema passa a ser feita pelo interessado, com mecanismos de precisão quanto a localização geográfica do empreendimento de forma digital, com bases de dados atualizadas.

Com isso, será possível aferir a produtividade real da área, de acordo com o que está deferido na licença para manejo ou exploração florestal. Atualmente, essas informações são inseridas de forma manual pela Sema. O uso de coordenadas geográficas de modo automático pelo sistema já checa de imediato as informações, e só permite a inserção de dados válidos.

O novo sistema passa a ser um módulo do Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA), utilizado como acesso único atualmente a todos os usuários dos serviços da Sema. Este módulo, que atualiza o sistema e permite a implementação das melhorias, está em desenvolvimento desde março de 2021, com recursos na ordem de R$ 2,5 milhões, financiados pelo Programa REM MT (Programa Programa REDD+ For Early Movers).