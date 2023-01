Meio Ambiente

Policiais militares do 7º Batalhão, por meio da 1ª Companhia de Polícia Militar, apreenderam nesta terça-feira (24.01) 28 pescados e diversos apetrechos de pesca, e prendeu uma mulher de 44 anos por pesca irregular durante o período de defeso da piracema, em Nobres.

Ao todo foram encontrados dez piraputangas, dez mandis, cinco piaus, dois jurupenspens, uma jurupoca, além de quatro carretéis de anzol de galho, tres varas com molinete e uma rede de pesca.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, com auxílio de um drone, os militares flagraram quatro pescadores no encontro dos rios Cuiabazinho e Manso. Ao perceberem a presença da polícia, três suspeitos deixaram seus barcos em um tablado de um pesqueiro e fugiram à pé, subindo o barranco, em uma região de mata fechada.

Durante buscas, os militares foram recebidos pela suspeita, proprietária do local, que afirmou que nenhum pescador passou na região, momento em que passou a se exaltar com a equipe, sendo detida em seguida.

A mulher, as espécies e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.