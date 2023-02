Está disponível a partir desta quinta-feira (16.02) o novo Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora 2.0). Além de possibilitar o rastreamento da madeira, o sistema apresenta melhorias, com a navegação facilitada e intuitiva.

Para a implementação completa da plataforma, é necessário que todos que utilizavam a versão anterior, tanto empreendimentos, quanto pessoas físicas e jurídicas, acessem o novo Sisflora 2.0 e façam o recadastramento.

O link de acesso já está disponível no site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) no menu "Sisflora 2.0", na categoria "Serviços". Quem não realizar o cadastro no novo Sisflora 2.0 até o dia 12 de março terá como penalidade a desativação das atividades de base florestal, por ausência de cadastro válido.

Todo o saldo de produtos florestais que estiver no Sisflora 1.0 será migrado para o Sisflora 2.0. O novo sistema será completamente integrado ao Sistema DOF+ Rastreabilidade, que é a ferramenta de emissão, gestão e monitoramento do Documento de Origem Florestal (DOF) do Governo Federal.

Novo Sisflora 2.0

O recadastramento é uma das etapas da implantação do novo Sisflora 2.0, sistema que tem como objetivo auxiliar no monitoramento e controlar a comercialização e o transporte de produtos florestais em Mato Grosso. O sistema possibilitará a implementação efetiva da cadeia de custódia em Mato Grosso, e rastreamento do produto florestal desde a extração da madeira, até a destinação final.

A madeira passa a ter rastreabilidade, e chega ao consumidor final com a garantia de que foi retirada de forma legal da natureza. Outra vantagem é a possibilidade de auditoria no próprio sistema, que melhora a disposição das informações e permite acesso aos órgãos de Controle.

