A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) realiza uma força-tarefa para acelerar a conferência da documentação dos cadastros do novo Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora 2.0). A validação dos cadastros possibilitará a migração do saldo de madeira dos cerca de 4 mil empreendimentos para o novo sistema, conta a superintendente da Gestão Florestal da Sema, Suely Bertoldi.



"Esta força-tarefa mobiliza os servidores para a revalidação dos cadastros migrados do Sisflora 1.0 para o Sisflora 2.0. Estamos conferindo a documentação dos empreendimentos que fizeram o recadastramento. Após a validação, o saldo será migrado e as empresas poderão operar o sistema no Sisflora 2.0 normalmente", destaca.



Mais de 50% dos cadastros já passaram por conferência. A superintendente alerta que muitos cadastros estão com pendências e os responsáveis devem enviar documentos o mais breve possível.

"Quanto antes o interessado corrigir o cadastro, antes ele terá o seu processo aprovado no Sisflora 2.0. Se ele estiver com o processo pendente, não conseguirá trabalhar com o saldo", explica.

A força-tarefa vai até o dia 3 de maio e é essencial para a implantação do novo sistema. Instituído pela portaria Nº 20/2023/GSALARH/SEMA-MT , o modelo de produtividade torna possível priorizar as análises, inclusive com jornada estendida e aos sábados.



Novo Sisflora 2.0



A Sema-MT implantou o novo Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora) 2.0, que traz maior segurança, controle e monitoramento do volume autorizado na exploração florestal e o volume efetivo transportado. A madeira passa a ter rastreabilidade, e chega ao consumidor com a garantia de que foi retirada de forma legal da natureza.