Além da restauração das Áreas de Preservação Permanente (APPs), a Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, fomentou as cadeias produtivas, onde podemos citar a piscicultura, que foi uma estratégia executada na Fase II.

Para Nilton Busiquia, o Projeto Olhos D’Água da Amazônia, trouxe benefícios que vão além da questão econômica. “Além de proporcionar uma renda extra, trouxe um grande aprendizado”, comenta.

Ainda de acordo com Busiquia, essa atividade valorizou sua propriedade, inclusive, com o aproveitando das águas de forma consciente. “Essas áreas, que antes eram improdutivas, tornaram-se rentáveis”.

Além da Piscicultura, também foi desenvolvido o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), Boas Prática Agropecuárias (BPA), Hortas Orgânicas (HO), Monitoramento Ambiental, Meliponicultura, Georreferenciamento (GEO), Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Para José Alesando Rodrigues, que foi Coordenador Executivo do Olhos D’Água da Amazônia, é gratificante ver que as ações geraram resultados positivos. “Sempre primamos por desenvolver ações que conciliassem as questões ambientais e econômicas. Ter a piscicultura na segunda fase foi estratégico”, pondera.

A secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gercilene Meira Leite, que na oportunidade fez parte da equipe, destaca que, é gratificante ver que os esforços da equipe executiva permanecem. “Acredito que alcançamos os objetivos propostos. Além de cumprir com nossa agenda ambiental, conseguimos desenvolver o lado econômico das propriedades”, destaca.

Todas as ações citadas acima foram realizadas pela Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES), através do Fundo Amazônia.

Além do BNDES/Fundo Amazônia, as ações contaram com apoio da Embrapa, Sindicato Rural, ICV, Unemat, Sebrae, Sema, Indea, Ibama, Ceplac, Avina, ANA, Ibam e Incra.