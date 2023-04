Meio Ambiente

Odd Ruud afirmou que Noruega pretende crescer as parcerias com o Governo de Mato Grosso

O embaixador da Noruega no Brasil, Odd Magne Ruud, afirmou que Mato Grosso é “líder e exemplo” no combate ao desmatamento ilegal no país. O representante norueguês se reuniu com o governador Mauro Mendes, na manhã desta quarta-feira (26.04), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. Na terça, ele também conversou com o vice-governador Otaviano Pivetta.



“Estou impressionado com o trabalho de Mato Grosso para produzir mais agricultura sustentável e combater o desmatamento ilegal, que é muito importante. Eu penso que Mato Grosso é um líder e um exemplo para os outros estados no combate ao desmatamento ilegal, pois faz um trabalho muito importante contra os crimes ambientais”, relatou.



Odd Ruud ressaltou que a Noruega investe no Fundo Amazônia e tem interesse em firmar novas parcerias diretamente com o Governo de Mato Grosso para fins de preservação das florestas.

“A Noruega compra muita soja de Mato Grosso para alimentar o salmão, pois a pesca é uma das nossas principais atividades. Temos empresas que querem estreitar essa relação comercial e, na questão ambiental, fazer novas parcerias contra o desmatamento ilegal”, completou.



O governador Mauro Mendes destacou que Mato Grosso é a região do planeta que mais produz e preserva, e é o principal interessado em proteger os biomas, em especial a Amazônia.

“Preservamos 62% do território, mais do que em qualquer lugar do mundo. Mato Grosso possui as duas coisas importantes para o mundo, que são os alimentos e a preservação. E temos muita consciência que a preservação da floresta amazônica é essencial para o regime de chuvas e a nossa produção”, afirmou.



De acordo com o governador, quase a totalidade dos produtores tem consciência ambiental e age dentro da lei brasileira, que é a mais restritiva do mundo. Porém, algumas pessoas ainda insistem na ilegalidade.



“Nosso sistema de monitoramento capta qualquer desmatamento ilegal, praticamente em tempo real. Nossa política é de tolerância zero contra os crimes ambientais. Nossa meta é zerar o desmatamento ilegal nos próximos anos. E temos conseguido avanços com o aumento da legalidade. Há quatro anos, apenas 5% do desmatamento em Mato Grosso era praticado dentro da lei. Agora, nesse primeiro trimestre, já corresponde a 51%. E isso porque o Governo fiscaliza e faz a sua parte”, finalizou.



Também participaram da reunião: o enviado Especial de Clima e Floresta da Embaixada da Noruega no Brasil, Mads Halfdan Lie; e os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil) e Laice Souza (Comunicação).