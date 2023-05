Meio Ambiente

De um setor incompreendido à protagonista para garantir a sustentabilidade e a redução da emissão de gases poluentes em Mato Grosso, o setor de manejo florestal sustentável tem a meta de reduzir em até 16% das emissões de gases de efeito estufa até 2035.

“Neste mês da Indústria, fazemos o balanço de como avançamos em muito em desvincular a imagem do setor com desmatamento ilegal. Somos totalmente o oposto disso. O manejo florestal é um dos pilares para manter a floresta em pé, gerando empregos, renda e fundamental para que o Governo consiga atingir a meta de descarbonização”, destacou o vice-presidente da Fiemt e presidente do Fórum Nacional de Atividades de Base Florestal (FNBF), Frank Rogieri.

A produção de madeira nativa em Mato Grosso é explorada em 4,6 milhões de hectares de floresta e pode chegar até a 6 milhões dentro de 7 anos. A indústria da madeira nativa será essencial para preservar a floresta e levar desenvolvimento e riqueza na região Amazônica.

Frank destaca que ainda há entraves que precisam de uma atenção especial e apoio tanto do Governo do Estado, quanto do Governo Federal. Um deles é a exportação da madeira nativa. O Brasil participa com apenas 2% do mercado mundial de madeira nativa, mesmo tendo a maior floresta tropical do planeta.

Além disso, há demora de meses na liberação da madeira pelos órgãos ambientais deixando o produto parado em contêineres nos portos brasileiros, causando prejuízos aos empresários e arranhando a imagem do país, que não consegue cumprir os prazos nas remessas do produto para os países compradores. Com isso, a competitividade do setor fica em risco.

Até março de 2022, Mato Grosso apresentou queda de 30% nas exportações de madeira trazendo impactos para toda a cadeia produtiva, além da iminência da redução de postos de trabalho pela redução da produção.

De janeiro a março de 2023 foram movimentados US$ 31,6 milhões em exportações de madeira. No mesmo período do ano passado foram US$ 44,87 milhões. A maior parte dos embarques passaram pelo Porto de Paranaguá (PR).