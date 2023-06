Foi realizado nos dias 22 e 23 de maio, em Cuiabá, o II Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, que teve como temática desenvolvimento e sustentabilidade. Essa é uma iniciativa do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), e reuniu especialistas com atuação nacional e internacional na área ambiental e foram realizados nove painéis temáticos e quatro palestras.

O evento teve apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), do Instituto Rui Barbosa (IRB), do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa (ALMT), do Ministério Público do Estado (MPMT), do Senado Federal, por meio do senador Wellington Fagundes, que é autor do projeto que cria o Estatuto do Pantanal, e que será objeto de debate no evento.

Para o conselheiro do Tribunal de Contas e presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade do TCE, Sérgio Ricardo, essa é uma temática que engloba toda a sociedade. “Qual é a nossa responsabilidade, como podemos ajudar na segurança alimentar do mundo. Nós vivemos aqui, temos que discutir as nossas questões, temos que discutir a nossa Amazônia, o nosso Cerrado e o nosso Pantanal e nós estamos fazendo isso, estamos fazendo a lição de casa. Todos os envolvidos estarão presentes nessa grandiosa discussão. É dos resultados dessa discussão que depende as nossas vidas”, disse.

A secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gercilene Meira Leite e técnicos da pasta estiveram presentes. “Esse foi um momento muito importante. O Tribunal de Contas está trabalhando uma vertente de política pública voltada ao meio ambiente. O TCE é uma entidade séria e idônea, e tenho certeza que essa iniciativa irá agregar”, pontua a secretária.

Ainda de acordo Gercilene, Alta Floresta por estar desenvolvendo políticas públicas que tem alcançado resultados significativos, o município tornou-se referência em ações ambientais multidisciplinares, que, inclusive, estão sendo replicadas. “Além de outros municípios estarem nos consultando sobre nossas ações, tivemos a oportunidade de fazer uma apresentação para o TCE”, comemora.

Por estar conciliando meio ambiente e agricultura familiar, ao mesmo tempo que alcança resultados expressivos, Alta Floresta realizou uma apresentação para o TCE. “Recebemos a boa notícia que o TCE irá utilizar o case de Alta Floresta como modelo para todo o Estado, tanto na execução como nos resultados. Essa notícia é uma conquista da sociedade e sempre esteve envolvida e comprometida”, agradece.