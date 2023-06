Meio Ambiente

O Ministério da Pesca e Aquicultura se posicionou, nessa quinta-feira (15), contra o projeto de lei do governo de Mato Grosso que quer proibir a pescaria comercial por cinco anos no estado. A proposta foi aprovada, em primeira votação, na Assembleia Legislativa do estado e deve ser votado mais uma vez, no dia 28 deste mês.

O projeto de lei conhecido como "transporte zero", segundo o governo, pretende dobrar o turismo de pesca esportiva com previsão de atrair turistas e gerar empregos.