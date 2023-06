A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) apresenta as inovações tecnológicas utilizadas para combater o desmatamento e monitorar a restauração florestal no Land and Carbon Labs Summit que será realizado em Bruxelas, na Bélgica, entre os dias 27 e 29 de junho. O evento terá transmissão online e a inscrição para acompanhar os debates pode ser feita pelo link: https://summit2023.landcarbonlab.org/register/

Coordenador de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, o analista de meio ambiente André Dias irá apresentar como Mato Grosso vem utilizando tecnologia geoespacial aliada às inteligências humana e artificial para combater o desmatamento e dar transparência às ações do Estado para conservação florestal. Os resultados e desafios serão compartilhados durante painel que irá debater as experiências de estados subnacionais em monitoramento florestal para aplicação da legislação. O Estado do Pará também participa da mesa que acontece no dia 28 de junho às 7h30, no fuso horário de Mato Grosso.

“Desde quando implantamos os sistemas de monitoramento em 2019 aumentamos em cinco vezes o número de autuações. E saltamos de R$400 milhões em multas aplicadas em 2018 para mais de dois bilhões em 2021, demonstrando que a tecnologia geoespacial torna as ações de comando e controle mais eficientes”, destaca Dias.

O Land and Carbon Labs Summit reunirá formuladores de políticas públicas, especialistas e desenvolvedores para debaterem sobre como potencializar o uso de dados geoespaciais para alcançar as metas climáticas, de preservação da natureza e de desenvolvimento sustentável desta década. O encontro é realizado pela organização World Resources Institute (WRI), Iniciativa Internacional da Noruega pelo Clima e Florestas (NICFI) e Fundação Bezos Earth.