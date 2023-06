De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o evento é um corte de 3.580 hectares registrado de 4 de janeiro a 16 de setembro do mesmo ano.

A maior área desmatada na Amazônia em 2022 foi registrada em Colniza, município no interior de Mato Grosso, localizado a 1,042 km da capital Cuiabá. A informação consta no Relatório Anual de Desmatamento (RAD 2022) do Mapbiomas.



De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o evento é um corte de 3.580 hectares registrado de 4 de janeiro a 16 de setembro do mesmo ano. A ação não foi autorizada pelos órgãos competentes.



Colniza também foi o 7º município entre os que mais desmataram no Brasil entre os anos de 2019 e 2022. Só de 2021 a 2022, o aumento da retirada da vegetação foi de 55%.



No mesmo sentido, Mato Grosso apareceu em 3º lugar entre os estados que mais desmataram no país, com 239.144 hectares desmatados, o que representa 11,6% dos registros.



O estado fica atrás apenas do Pará, com 456.702 ha desmatados (22,2%) e do Amazonas, com 274.184 ha (13,35%).



Agropecuária



Em Mato Grosso, a agropecuária domina como o principal vetor de desmatamento. O estado tem o maior rebanho bovino do país e é líder na exportação de commodities agropecuárias.



De acordo com o analista socioambiental do Instituto Centro de Vida (ICV) Marcondes Coelho, o desmatamento é retrato dessa realidade.



“Então, para reverter esse quadro e colocar o estado na vanguarda das soluções climáticas e do desenvolvimento sustentável, os modelos de produção das commodities agropecuárias devem se alinhar às metas de sustentabilidade das cadeias globais”, disse.



Marcondes destacou que o tamanho das áreas desmatadas aumentaram em 2022. Isso se deve, de acordo com ele, a um conjunto de fatores que inclui a flexibilização das políticas ambientais e o enfraquecimento dos órgãos federais.



“Isso pode ser explicado também pelo sentimento de impunidade, pois a certeza de que nada acontecerá impulsiona o infrator a cometer as ações ilegais. Entretanto, vale destacar o esforço do estado contra o desmatamento ilegal, evitando um cenário de mais perda de vegetação nativa.”



Outras informações



A Reserva Extrativista (Resex) Guariba Roosevelt, localizada entre os municípios de Aripuanã e Colniza, teve 1.366 ha desmatados e apareceu em 21º no ranking das Unidades de Conservação com maiores áreas de floresta derrubada.



Quanto às Terras Indígenas (TIs), entre as 50 mais desmatadas aparecem a Manoki em 10º lugar, o Parque do Xingu em 14º, a Sete de Setembro em 15º e ainda outros 8 territórios do estado.



Apesar disso, Mato Grosso aparece bem classificado na disponibilidade de dados relacionados às autorizações de desmatamento e ações da Sema em áreas desmatadas ilegalmente. O formato dos dados disponibilizados também foi bem avaliado no relatório.



O estado também se destacou com a maior área fiscalizada, de 401 mil hectares, o que corresponde a 48,2% das áreas desmatadas. Quando os dados de ações dos órgãos federais e estaduais são somados, o estado atinge 68,5% da área desmatada com sobreposição com alguma ação de fiscalização entre 2019 e 2022.