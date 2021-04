Meio Ambiente 26/04/2021 11:33 Sema e Ciopaer desativam garimpo ilegal em Parque Estadual Igarapés do Juruena O Parque é uma Unidade de Conservação de preservação permanente localizada no extremo norte do estado, entre Colniza e Cotriguaçú Foto: Divulgação Um garimpo ilegal foi desativado no Parque Estadual Igarapés Juruena após ser flagrado em uma operação contra crimes ambientais motivada por denúncia anônima. A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), em parceria com o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), na última sexta-feira (23.04). Equipes sobrevoaram a área e identificaram 12 pessoas em atividade ilegal de garimpo. Foram destruídos no local 6 motores estacionários, uma moto, e barracos de lona utilizados como abrigo pelos suspeitos. A operação contou com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas para possibilitar a fiscalização da área de difícil acesso por meio terrestre. O Parque Estadual Igarapés do Juruena é uma Unidade de Conservação de preservação permanente. Está localizada no extremo norte do estado, entre Colniza e Cotriguaçú, com a maioria da sua área de 227 mil hectares do Bioma Amazônia. O Parque Estadual foi instituído pelo Decreto nº 5.438 de 12 de novembro de 2002. Denúncias Ao se deparar com crimes ambientais, o cidadão pode fazer denúncias pelo 0800 65 3838 ou via aplicativo MT Cidadão (disponível para IOS e Android).

Voltar + Meio Ambiente