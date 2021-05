Meio Ambiente 05/05/2021 06:48 Batalhão Ambiental encaminha homem à Delegacia após flagrante de extração ilegal de madeira O suspeito alegou que fazia a retirada da madeira para construir cercas em sua propriedade, mas não apresentou a documentação exigida para a extração Policiais militares do Batalhão de Proteção Ambiental encaminharam à Delegacia um homem de 58 anos de idade, por crime de extração ilegal de madeira, na tarde de segunda- feira (03.05), em Lambari D’Oeste. Além da madeira, um trator foi apreendido na ação policial. A PM chegou ao suspeito após denúncia. No local indicado, uma fazenda na zona rural do município, os oficiais constataram que o homem não possuía autorização dos órgãos ambientais para a extração da madeira apreendida. Um trator Valmet, carregado de lascas de madeira ilegal, também foi apreendido. O suspeito alegou que retirava a madeira para construir cercas na propriedade. Como não tinha a documentação necessária para realizar a extração, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Rio Branco.

