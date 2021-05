Meio Ambiente 06/05/2021 13:05 Arão Leite/J. Cidade CRIME AMBIENTAL: Polícia Civil anuncia fiscalização periódica no Rio Juruena Foto: Divulgação Ao receber várias denúncias de empresários donos de pousadas, principalmente no Rio Juruena sobre pesca predatória e caça ilegal, a Polícia Civil iniciou um trabalho de fiscalização que deverá virar rotina na região de Nova Bandeirantes.

Delegado Antenor Pimentel, da Polícia Civil, esteve com uma equipe percorrendo longo trecho do Rio Juruena para verificar o problema e conforme levantou informações, há recorrência em casos de pessoas pescando de forma irregular, usando rede, espinhel, praticando a caça ilegal, entre outros crimes ambientais. “Fomos informados desses crimes. Por isso estamos em Nova Nova Bandeirantes fazendo fiscalização no Juruena. Os proprietários de Pousadas fizeram as denúncias de que tem muita pesca predatória. Isso, além de crime ambiental, degrada o meio ambiente, provoca o desequilíbrio ecológico”, pontuou o delegado.

E a autoridade policial lembrou que a preocupação do empresariado e para o meio ambiente é que os crimes praticados por pescadores que estão depredando, impacto de forma negativa o setor de turismo. “ As vezes turistas estão em algum local e escutam disparos e veem a pesca predatória, o que não é interessante ao turismo da região”, reforçou Pimentel. “Vamos tentar fazer essas fiscalizações periódicas”, finalizou.

