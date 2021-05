Meio Ambiente 11/05/2021 09:48 Sema-MT irá suspender atendimento presencial no período vespertino desta quarta-feira (12) Haverá a suspensão do expediente para a sanitização do prédio da sede de Cuiabá como medida de prevenção à Covid-19 A sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) em Cuiabá não atenderá ao público no período vespertino desta quarta-feira (12.05). Haverá a suspensão do expediente para a sanitização do prédio, como medida de prevenção à Covid-19. O prédio será fechado a partir das 13h e os servidores continuam em teletrabalho no restante do expediente. Os compromissos na data devem ser reagendados para a modalidade virtual, ou, se possível, para outra data.

Interessados podem encaminhar demandas aos e-mails setoriais. Veja a lista completa de e-mails para atendimento.

Voltar + Meio Ambiente