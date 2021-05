Como resultado dos investimentos no enfrentamento e prevenção ao crime ambiental do Governo de Mato Grosso, o estado fecha o mês de abril com uma redução de cerca de 18% nos alertas de desmatamento, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Mato Grosso também apresenta queda na média dos últimos nove meses, entre agosto de 2020 e abril de 2021, com redução de 29% nos alertas de desmatamento, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O mês de agosto é o início do ciclo de monitoramento oficial utilizado pelo órgão de meio ambiente.



Enquanto Mato Grosso apresenta uma redução do desmatamento, isoladamente, o bioma Amazônia, que está presente no território de nove estados, apresentou em abril uma alta de 43% no corte raso de vegetação. A maior floresta tropical do mundo atinge os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins.

"Se excluirmos Mato Grosso dos dados, a Amazônia teria um aumento de 77% no mês de abril, o que significa que estamos contribuindo significativamente para a redução do desmatamento da Amazônia, com um percentual de redução que representa o dobro do geral do bioma. O fortalecimento do combate às ilicitudes ambientais é um pilar da política ambiental que contribui para este resultado positivo", afirma a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti.

O dado oficial é do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (DETER) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O valor representa o desmatamento total, incluindo o ilegal, e o com autorização ambiental, seguindo as regras do Código Florestal brasileiro.



Comparando os dados



Em abril de 2020 o corte raso de vegetação identificado pelo INPE chegou a 142 km², enquanto em abril deste ano, o valor foi de 117 km². Já no total acumulado no período dos últimos nove meses foi de 1267 km², enquanto no mesmo período do ano anterior, o desmatamento apurado foi de 899 km², registrando a queda de 29% no período.