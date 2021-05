Meio Ambiente 19/05/2021 06:11 Diario de Cuiabá Abril tem maior o desmatamento na Amazônia; MT é o 3º no ranking De acordo com o Imazon, a devastação atinge 778 km2 e é o maior valor para o mês em 10 anos Imazon Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) apontam que, em abril de 2021, o desmatamento na Amazônia Legal atingiu 778 km². É o maior valor da série histórica para o mês dos últimos 10 anos. Mato Grosso é o terceiro no ranking dos estados com maior área desmatada - 22%. O Amazonas lidera a lista com a maior parte do percentual (28%), seguido pelo Pará (26%). Depois de Mato Grosso, vêm Rondônia (16%), Roraima (5%), Maranhão (2%) e Acre (1%). As informações são do Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD), que monitora a região via satélites. O número também representa um aumento de 45% em relação a abril de 2020, quando o desmatamento somou 536 km². Os dados do Imazon apontam ainda que, em abril, 68% do desmatamento ocorreram em áreas privadas ou sob diversos estágios de posse. O restante foi registrado em Assentamentos (19%), Unidades de Conservação (11%) e Terras Indígenas (2%). Em relação às Terras Indígenas, Mato Grosso tem destaque com quatro territórios no ranking dos 10 mais atingidos: TI Piripkura (MT), TI Kayabi (MT/PA), PI Aripuanã (MT/RO) e TI Urubu Branco (MT). MONITORAMENTO – O Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), desenvolvido pelo Imazon, é uma ferramenta que utiliza imagens de satélites para monitorar a floresta. Além do SAD, existem outras plataformas que vigiam a Amazônia: Deter, do Inpe, e o GLAD, da Universidade de Maryland. Todas essas plataformas são importantes para a proteção do nosso patrimônio ambiental, pois garantem a vigilância da floresta e a emissão de alertas dos locais onde há registro de desmatamento. Os dados fornecidos ajudam a subsidiar os órgãos de controle ambiental a planejar operações de fiscalização e identificar desmatadores ilegais. Leia mais AQUI.

