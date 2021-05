Meio Ambiente 21/05/2021 05:56 Batalhão Ambiental e agentes da Sema apreendem pescado irregular com sinais de rede e carne de jacaré Foram apreendidos 21 quilos de pescado das espécies pacu, piavuçu, piapara, pacupeva, chimbore, bagre e sardinha, muitos com sinais de rede, além de quase dois quilos de carne de jacaré, caracterizando caça predatória. Em trabalho integrado, uma equipe do Batalhão de Proteção Ambiental e agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente apreenderam, nesta quarta-feira (19.05), pescado irregular em Santo Antônio de Leverger (a 34 km de Cuiabá). Um homem de 55 anos foi encaminhado à Delegacia. A ação policial foi realizada durante um bloqueio nas proximidades da comunidade de São Lourenço. O motorista de uma Fiat Toro foi parado e na vistoria foi encontrada uma caixa de isopor com mais de 21 quilos de pescado das espécies pacu, piavuçu, piapara, pacupeva, chimbore, bagre e sardinha, muitos com sinais de rede. Junto do pescado estava uma sacola com quase dois quilos de carne de jacaré, caracterizando caça predatória. A equipe apreendeu ainda cinco varas e apetrechos de pesca. Foram emitidos autos de inspeção e termo de apreensão.

