Meio Ambiente 30/05/2021 06:08 Governador lança mais uma etapa da Operação Amazônia contra crimes ambientais Operação integra órgãos de defesa do meio ambiente e forças de segurança estaduais e federais para combate ao desmatamento ilegal e incêndios florestais Foto por: Mayke Toscano/Secom-MT O govenador Mauro Mendes realizará nesta segunda-feira (31.05), às 8h, o lançamento de mais uma etapa da Operação Amazônia - combate ao desmatamento ilegal, incêndios florestais, entre outros crimes ambientais. A solenidade ocorrerá no Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), localizado no Parque Mãe Bonifácia, em Cuiabá. A Operação integra órgãos de defesa do meio ambiente e forças de segurança estaduais e federais para combate ao desmatamento ilegal, queimadas irregulares e incêndios florestais, aplicando a política do Estado de Mato Grosso de tolerância zero aos ilícitos ambientais. A operação Amazônia é contínua, mas com o início do período da estiagem, em que o bioma Amazônia fica sob maior pressão de desmate ilegal, e ainda a emergência ambiental decretada no estado pela possibilidade de incêndios florestais, haverá reforço do efetivo e das ações de fiscalização. Os principais instrumentos da operação serão o reforço das forças de Segurança, o monitoramento em tempo real por satélite de todo o território de Mato Grosso, a fiscalização contínua no local onde é identificado o crime ambiental, o embargo de áreas, a apreensão e remoção de maquinários flagrados em uso para o crime, e a responsabilização de infratores. Integram a iniciativa as Secretarias de Estado de Meio Ambiente, de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto de Defesa Agropecuária (Indea), Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), Ministério Público Federal (MPF) e Ibama. Semana do Meio Ambiente de Mato Grosso A programação contará ainda com o Webinar Restauração de Ecossistemas, acolhendo o tema da década instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), entre os dias 31.05 e 04.06. As inscrições estão abertas pelo site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), ou clicando aqui. Haverá também o plantio de mudas em homenagem às vítimas da Covid-19 no período das chuvas, em parceria com a Prefeituras Municipais, e o Programa REM MT (do inglês, REDD para Pioneiros).



