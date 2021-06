Meio Ambiente 13/06/2021 07:10 Esalq orienta estudo inédito sobre a floresta amazônica Um estudo inédito realizado com auxílio da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) sobre a Amazônia mostrou como é prejudicial a ação humana nas florestas. Utilizando laser, os cientistas conseguiram quantificar e analisar as aberturas no dossel – a alta camada de sobreposição de folhagens da copa das árvores a alta camada de sobreposição de folhagens da copa das árvores – em uma dimensão espacial inédita para a região. A pesquisa conta com orientação do professor da Esalq, Luiz Carlos Estraviz Rodriguez, com colaboração do Laboratório de Ecologia Florestal e Conservação da Universidade de Cambridge e apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Em florestas tropicais, como é o caso da Amazônia brasileira, o ecossistema não se limita apenas ao solo. O dossel também é habitat de diversas espécies e naturalmente apresenta aberturas na sua estrutura. As aberturas no dossel, chamadas de clareiras, são importantes na regulação da dinâmica florestal – quando é o caso da queda natural de uma árvore – mas podem indicar a degradação da floresta. A mata em áreas degradada apresenta clareiras maiores e em maior quantidade no dossel, quando comparadas às áreas sem indícios de perturbação antrópica – livres de alterações na dinâmica natural por ação humana. Os resultados do estudo mostraram que as florestas com indício de perturbação humana apresentavam maior quantidade de clareiras. Elas também são maiores em área quando comparadas às florestas intactas, mais distantes das zonas de desmatamento. “A abertura de clareiras e a ascendência do sub-bosque por quedas de árvores são naturais, mas é um processo lento e que modifica as condições microclimáticas do ambiente. Quando a abertura do dossel é forçada pelo homem, abrem-se grandes espaços rapidamente e a mudança drástica no ambiente favorece a morte das árvores ao redor, gerando um efeito cadeia”, explica Cristiano Rodrigues Reis, engenheiro florestal e doutorando em Recursos Florestais pela USP (Universidade de São Paulo).

Voltar + Meio Ambiente