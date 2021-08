Meio Ambiente 13/08/2021 11:13 Juara: Policiais prendem proprietário de área rural por desmate e posse ilegal de arma Armas de fogo, cartuchos e um motossera foram apreendidos na ação. Policiais militares do Batalhão de Proteção Ambiental prenderam um homem de 43 anos por crime ambiental e posse irregular de arma de fogo, na última quinta-feira (11.08), em Juara. Duas espingardas,17 cartuchos de arma de fogo e uma motosserra foram apreendidos na ação. Durante o período da tarde, policiais do Batalhão de Proteção Ambiental e da equipe do Comando Especializado da PM, identificaram crime de desmate ilegal em uma propriedade rural. Durante a fiscalização, os policiais constataram o desmatamento a corte raso em área de vegetação nativa do bioma amazônico. Na diligência, os policiais localizaram o homem que se identificou como proprietário da área. Com o suspeito, a PM apreendeu duas espingardas calibres 16 e 28; 17 cartuchos de arma de fogo e uma motosserra. O suspeito foi multado por crime ambiental e conduzido para a Delegacia. Ação da Polícia Militar faz parte da operação conjunta entre o Batalhão de Proteção Ambiental da PM e a equipe da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), na região dos municípios de Juara e Tabaporã, para combater crimes de desmatamento ilegal na região.

